Traian Basescu se implica in alegerile din Republica Moldova: da semnalul de susținere

Fostul președinte Traian Băsescu urmărește cu atenție procesul electoral din Republica Moldova și dă un semnal de susținere pentru Octavian Țîcu la primăria Chișinăului și pentru PUN la alegerile locale.

Au rămas zile numărate până la alegerile din Republica Moldova!

Duminica viitoare, 898 de primari și 11.580 de consilieri locali din R. Moldova aşteaptă votul de încredere al românilor din R. Moldova, scrutin esenţial pentru viitorul fiecărei comunităţi.

Înţeleg dezamăgirea şi neîncrederea cetăţenilor în clasa politică, însă votul este singurul instrument prin care cetăţenii pot decide cine merită să-i conducă .

Eu am încredere în candidaţii Partidului Unităţii Naţionale, sunt oameni pregătiţi, care înţeleg că viitorul Republicii Moldova este alături de România, deziderat pentru care muncesc cu sinceritate.

Prin urmare, îi îndemn pe toţi locuitorii din Chişinău şi din suburbii să îl susţină pe Octavian Ţîcu la Primăria capitalei, candidatul PUN. Îl cunosc drept un profesionist şi am convingerea că va schimba faţa celei de-a doua capitale româneşti.

Şi în Nord, la Bălţi, îmi pun toată speranţa în Sergiu Burlacu, un tânăr care a avut curajul de a-şi asuma o astfel de bătălie şi care, sunt convins, va reuşi să obţină susţinerea majorităţii.

Tuturor candidaților din colegiile uninominale de deputați rămase vacante, le sunt alături! Doamna Ana Gutu merita sa vina in Parlament in locul lui Plahotniuc, iar soția mea Maria va vota tot pentru candidatul PUN la Ambasada R. Moldova din București.

Tuturor candidaţilor PUN le urez succes şi încă o dată spun, mergeţi la vot pe 20 octombrie şi alegeţi-i doar pe cei ce merită!

PUN merită şi crede în UNIRE !”, scrie Traian Băsescu.