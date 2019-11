Traian Basescu, sfat pentru Klaus Iohannis: "Eu m-as duce la zece dezbateri cu doamna Dancila"

Traian Basescu 1

Fostul presedinte Traian Basescu ii sfatuieste pe Klaus Iohannis sa aiba cat mai multe confruntari electorale cu Viorica Dancila inainte de turul II al alegerilor deoarece este "un partener de dialog absolut convenabil".

”Eu m-as duce la zece dezbateri cu doamna Dancila. (...) O consider un partener de dialog absolut convenabil pentru turul doi. Nu vad de ce n-ar avea intalniri cu doamna Dancila”, a spus Basescu, adaugand ca, din experienta, stie ca reflexul staffului este de prezervare a cotei electorale, ”dar este pacat”.

Europarlamentarul PMP a aratat ca in orice varianta Klaus Iohannis va castiga alegerile, dar electoratul merita o dezbatere de idei.

”Si daca se intalneste cu doamna Dancila, si daca nu se intalneste, tot castiga. De ce sa nu dai publicului aceasta confruntare de idei”, a afirmat fostul presedinte, la Digi24.

Traian Basescu a subliniat ca Viorica Dancila mai poate creste ca procent, dar nu destul cat sa puna vreo problema.

”Eu cred ca va ajunge la un 30%, chiar 35%, doamna Dancila. Va creste, insa nu suficient ca sa-i puna probleme domnului Iohannis, care e bine lansat pe culoarul alegerilor, chiar daca 37% nu e cel mai confortabil scor pe care sa-l obtii”, a sustinut fostul presedinte.

In acest sens, Basescu a amintit de alegerile la Primaria Capitalei din 2000, cand a avut 17% in primul tur, iar Sorin Oprescu peste 40 de procente, in acesta din urma a pierdut clar in turul doi.

”Avantajul lui Iohannis este ca o are pe doamna Dancila contracandidat, deci este imposibila o astfel de rasturnare”, a mai spus Traian Basescu.

