Traian Basescu spune ca mitingul PSD 'a dat prost': In comparatie cu eleganta de la Sibiu, aici a fost urat. In plus, au fost si furiile lui Dragnea din discurs

Traian Băsescu susține că mitingul PSD de la Iași 'a dat prost' în ziua summitului, menționând că puteau să facă 'un miting al bucuriei de Ziua Europei.'

"Ca om care a fost la 19, la 20 de Consilii făcute în ţara gazdă, am văzut manifestaţii grozave, de ne băgau cu poliţia pentru a ne proteja. În principiu, existenţa unei manifestări când sunt liderii Uniunii Europene nu este un lucru nou nici pentru lideri, nici ca atitudine. La noi a dat prost. Puteau să facă un miting al bucuriei de Ziua Europei. Ei au făcut un miting ca să înjure ca bolovanii, să jignească pe cine au putut. Până şi pe mine m-au jignit, deşi am plecat de 4 ani de la Cotroceni. În al doilea rând, dacă am sesizat corect, mulţi dintre cei care au venit nu au nicio treabă cu PSD-ul. Cred că primarii au făcut un tip de mobilizare de genul 'hai că am un autobuz, gata, urcaţi. Dacă nu urcaţi pierdeţi, ori ajutoarele sociale ori ştiu eu ce mai pierdeţi'. Modul în care s-a desfăşurat mitingul a făcut ca PSD să fie cel care a pierdut ieri. În comparaţie cu eleganţa de la Sibiu, aici a fost urât. În plus, au fost şi furiile lui Dragnea din discurs", a declarat Traian Băsescu, potrivit Agerpres.

PSD a organizat joi, în Piaţa Unirii din Iaşi, un miting regional, care au fost prezenţi şi preşedintele formaţiunii, Liviu Dragnea, mai mulţi lideri centrali ai partidului, precum şi candidaţi social-democraţi pentru alegerile europarlamentare.