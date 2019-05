Traian Basescu: UE trece printr-un moment critic. In Franța, Olanda, Regatul Unit au inceput sa le fie frica sa mearga in pub

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri seară, la Realitatea TV, că Uniunea Europeană trece printr-un moment critic, in ciuda mesajelor optimiste de la summitul de la Sibiu.

„Uniunea Europeană este intr-un moment critic, indiferent de cat de optimist a vrut sa fie mesajul de la Sibiu, in spatele lui sunt probleme. Europenii sunt nemultumiti de modul in care UE a rezolvat problema migratiei, e multa nemultumire in Germania, Franta, Marea Britanie. Terorismul - cetatenilor din Franta, Olanda, Regatul Unit, au inceput sa le fie frica sa mai mearga intr-un pub ca nu stiu daca mai pleaca in viata de acolo. Suntem supervizati, avem 4 milioane de cetateni romani in Franta, Spania, Italia. Dar sa nu fim atat de increzatori ca vom ramane la nesfarsit nevizati in interiorul granitelor. Alta problema majora care zguduie UE din interior este unde sunt liderii europeni care sa spuna care e drumul”, a spus Băsescu.