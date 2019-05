Traian Basescu vrea o mutare bomba la Bruxelles! Vrea desecretizarea unui raport

Traian Basescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a declarat ca, in cazul in care va ajunge eurodeputat, va cere ca Parlamentul European sa solicite, spre dezbatere, Comisiei Europene un raport cu privire la fraudarea fondurilor bugetului UE de catre statele membre, document care exista din anul 2016, insa care a fost secretizat, potrivit Mediafax. ''Din Consiliul European, in 2014, s-a facut o evaluare a cat se fura in statele membre din bugetul UE. Deci la un buget de 1.200 miliarde concluzia analistilor pe fraude a fost ca se fura 120 miliarde, 10%. Procentul obisnuit. Si atunci era Barroso presedintele Comisiei care a spus «sa facem o investigatie». Au fost angajati cei mai mari specialisti in spalare de bani. In ...