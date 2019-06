Traian Berbeceanu, despre politistul ucis: ”Nu, doamna ministru, nu avea echipament de protectie”

Traian Berbeceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, Traian Berbeceanu a transmis un mesaj dur pe pagina sa de socializare ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa ce un politist de 43 de ani, din Timis, a fost impuscat in misiune. In mesajul postat pe , duminica, Traian Berbeceanu subliniaza ca politistul decedat nu avea echipament de protectie in timpul misiunii si ca era inarmat cu pistol neperformant. ”S-a mai prapadit un politist aflat in misiune, doamna Carmen Dan. De asta data, impuscat de un infractor recidivist, urmarit international. Nu, doamna ministru, colegul nostru nu avea echipament de protectie, nu era dotat cu vreuna dintre miile de veste antiglont prom ...