Traian Berbeceanu: E posibil sa fie impuse restricții pe timp de noapte in București. Nu am spus de carantinare

Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat miercuri la Antena 3 că este posibil ca în București să fie impuse „anumite restricții pe timp de noapte”.

„Dupa intrunirea CNSU vom hotari care sunt masurile care se pastreaza, daca se iau si alte masuri, in functiile de analizele care se fac. Nu am spus niciodata despre carantinare asa cum s-a preluat in anumite publicatii, am spus ca e posibil sa fie impuse anumite restrictii pe timp de noapte, dar nu pot sa ma antepronunt inainte de decizia CNSU”, a declarat Traian Berbeceanu.