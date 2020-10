Traian Berbeceanu a fost numit în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti printr-o hotărâre de guvern publicată joi seară în Monitorul Oficial, transmite Agerpres. Berbeceanu îl înlocuieşte în funcţie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit în funcţia de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Totodată, Guvernul a decis joi printr-o hotărâre, care […] The post Traian Berbeceanu, noul prefect de București. Predecesorul, inspector la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.