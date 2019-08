Trailerul filmului 'The Laundromat' a fost lansat - VIDEO

Berbecul va simti maine o usurare in seria problemelor nesolutionate. Este posibil ca deficitul vostru financiar sa dispara, in urma unui mariri de salariu. Astfel, veti putea chiar sa achitati anumite datorii mai vechi care va creau probleme destul de serioase. In rest, ziua va fi una linistita, fara evenimente perturbatoare. Ati putea sa incepeti un hobby sau oa ctivitate noua. Puteti ajuta la ingrijirea animalelor fara adapost, puteti acorda ajutor unei persoane aflata la nevoie, astfel va puteti distrage atentia de la alte ganduri.