Trailerul lungmetrajului „The Two Popes”, cu Anthony Hopkins si Jonathan Pryce, lansat - VIDEO

Trailerul lungmetrajului „Cei doi papi/ The Two Popes", cu Anthony Hopkins şi Jonathan Pryce în distribuţie, a fost lansat marţi de Netflix. Filmul, care va fi disponibil pe platforma de streaming din 20 decembrie, este regizat de Fernando Meirelles, cunoscut pentru „Cidade de Deus", pentru care a primit o nominalizare la Oscar, şi „The Constant Gardener", care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. Scenariul este semnat de Anthony McCarten, nominalizat de trei ori la premiile Academiei americane de film („The Theory of Everything" şi „The Darkest Hour"). „The Two Popes" este povestea a uneia dintre cele mai dramatice tranziţii de putere din ultimele două milenii. Frustrat în legătură cu direcţia în care merge biserica, Cardinalul Bergoglio (Jonathan Pryce) cere papei Benedict (Anthony Hopkins) permisiunea de a se retrage în 2012. Cu toate acestea, deşi se va confrunta cu scandaluri şi nesiguranţe, papa Benedict propune o întâlnire cu cel mai dur critic al său şi viitorul succesor al Romei pentru a-i dezvălui un secret care va zgudui Biserica Catolică din temelii. În spatele zidurilor Vaticanului, începe lupta între tradiţie şi progres, vină şi iertare, iar aceşti doi bărbaţi complet diferiţi discută elemente din trecuturile lor, cu scopul de a găsi un teren comun şi de a construi un viitor pentru milioane de credincioşi din toată lumea.