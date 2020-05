Trairile Simonei Halep in perioada de izolare: Pentru prima data, am vazut natura cum se desfasoara“

Pentru mine a fost ideală, întrucât am simțit cum este să trăiești acasă trei luni fără să pleci nicăieri. Fără avioane, fără hoteluri, fără nimic. Am avut disciplina mea, am făcut exercițiile acasă cât am putut, am tras și chiulul, pentru că mi-am permis, știind că n-o să jucăm până în august. Am zis că e timp pentru orice. Am norocul să stau în pădure și de la zi la zi înverzeau copacii. Și îi spuneam lui Toni (n.r. iubitul ei) că acum realizez că niciodată nu am stat acasă să văd cum primăvara se face armonia asta frumoasă. Am realizat că, pentru prima dată, am văzut natura cum se desfășoară. Incredibil! Am rămas și eu uimită, pe cuvânt! Nu-ți dai seama de aceste chestii până nu dai piept cu ele. Îmi dau seama tot mai mult că au fost niște ani nu grei, nu sacrificați, ci într-o viteză permanentă, a mărturisit numărul 2 mondial, potrivit sursei citate.