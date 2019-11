Traistariu, ferm: Eu primesc multe apropouri de la fete, de toate felurile. Nu ma tenteaza chestia asta

Ajuns la 39 de ani, Mihai Traistariu a hotarat sa marturiseasca public, la Antena Stars, despre celibatul sau. Dupa ce ne-am pomenit ca renunta la Eurovision, Mihai Traistariu ne mai surprinde o data vorbind despre motivul pentru care tabloidele nu barfesc despre relatiile in care s-ar fi aflat cu doamne sau domnisoare. «De ce nu m-am asezat la casa mea? Pana si eu sunt surprins cumva pentru ca ma plang unora pentru ca mi se pare ca sunt superb ca om. Poate am facut eu cateva greseli, lasand la o parte pozele acelea, ca om in general, sunt sufletist, darnic.

N-am stat singur niciodata, nu-mi place singuratatea. Nu tin relatii, probabil tocmai cumintenia astea le indeparteaza. Vor ceva mai zdravan. N-am intrat in panica. Am avut o relatie, a disparut, nu sunt indragostit. Sunt iubitor de iubire, eu primesc multe apropouri de la fete, de toate felurile. Imi trimit multe poze, majoritatea, cred ca 75% dintre fete nu vor decat sex. Nu ma tenteaza chestia asta, nu ma intereseaza curvasareala, nu-mi sta in fire, probabil mostenesc asta de la parinti, m-au educat in felul asta», a declarat artistul la Atena Stars.

