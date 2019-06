Trandafirii criogenati: cadoul perfect pentru nunta

foto 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vara este sezonul nuntilor, asa ca probabil ati fost deja invitati de catre prieteni sau chiar de catre cineva din familie la nunta lor. Este o onoare sa fiti alaturi de ei in cea mai importanta zi din viata lor, asa ca bucurati-va impreuna si creati amintiri frumoase pentru toata viata. Nu ar trebui sa mergeti la o nunta doar din obligatie, pentru ca se va simti tensiunea, mai ales daca si alti invitati vor proceda la fel. In momentul in care confirmati prezenta voastra la nunta, trebuie sa va ganditi la mai multe aspecte. In primul rand, la tinuta. O veti alege in functie de locatia petrecerii si de tematica daca exista una sau de dress code-ul impus, din nou, daca este unul impus. Daca tinuta este la ...