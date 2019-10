Transcrierea convorbirii lui Trump cu Zelenski este incompleta, spune Congresului consilierul NSC Alexander Vindman, care a incercat sa o ”corecteze” in trei randuri

Locotenent-colonelul Alexander Vindman, un consilier în cadrul Consiliului Naţional de Securitate (NSC) la Casa Albă, a dezvăluit în audieri în Congres că transcrierea convorbirii telefonice de la 25 iulie între preşedinţii american Donald Trump şi ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la baza anchetei Camerei Reprezentanţilor democrate în vederea destituirii miliardarului republican, nu este complet şi că a încercat să o completeze în trei rânduri, dezvăluie presa americană, între care şi ziarul The New York Times (NYT), care citează congresemni care au asistat la audieri, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potriviti NYT, Vindman a declarat că între aceste omisiuni se află o declaraţie lui Trump despre existenţa unor înregistrări ale fostului vicepreşedinte american Joe Biden care discută despre corupţia în Ucraina. Altă omisiune este o menţionare explicită de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a Burisma Holdings, un grup în domeniul energetic şi al gazelor naturale din al cărei Consiliu de Administraţie a făcut parte fiul lui Joe Biden, Hunter Biden. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Aceste declaraţii susţin teza primului avertizor de integritate, care îl acuză pe preşedintele american de faptul că a ”închis” notiţele luate în timpul convorbirii la telefon. ”În zilele de după convorbire, am aflat de la mai mulţi oficiali americani că oficiali de rang înalt de la Casa Albă au intervenit pentru a «închide» toate arhivele legate de apelul telefonic”, scrie acest avertizor de integritate într-un document datat la 12 august. Director însărcinat cu Afaceri Europe ...