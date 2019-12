Transelectrica SA a atribuit un contract de prestari servicii unei firme din judetul Ilfov (document)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA a atribuit un contract de prestări servicii firmei Romind T&G. Societatea va oferi servicii de verificare a mijloacelor de protecție electroizolante.Servicii de verificare mijloace de protective electroizolanteAchizitia are ca scop, atribuirea unui contract sectorial de servicii de verificare a mijloacelor de protectie electroizolante, aflate in dotarea statiilor electrice de transformare apartinand ST Constanta, conform prevederilor legislatiei in vigoare.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare intr-o singura etapa, respectiv in a 3- a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici termenul limita stabilit.Valoarea totală a contractului (fără TVA) este de 52.738 lei.Director - Vaju Marian, Director tehnic - Balta Niculae, in calitate de inlocuitor al directorului, Inginer Sef: Vlad Mihai Director economic - Bejan Octaviana, Sef Serviciul Buget Finante Contabilitate - Vaju Valentina, Serviciul Buget Finante Contabilitate - Girjoaba Veronica, Ginara Sorin, Ciurea Tincuta Serviciul Comercial: Tanasa Ion, Dulgheru Dragos, Oana Saizu, Clanton Magdalena Serviciul SCMSSM: Anicai Eugen, Tiu Mircea Consilier juridic: Ene Marius - PascuSocietatea Romind T&G a fost înființată în anul 2006, în localitatea Pantelimon, județul Ilfov.Potrivit Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 100.000 LEI , integral vărsat, compus din 10.000 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei. Asociații societății sunt Florentina Oana Bărăscu, Eliza Venetta Valea, Gheorghe Valea și Teodor-Mihai Bodu. Administratorii societății - care se ocupă cu fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală - sunt Teodor-Mihai Bodu și Tudor Adrian Valea.Pe anul fiscal 2018, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 16.487.317 lei, un profit de 5.200.963 lei și un număr mediu de 63 de salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria