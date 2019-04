Transelectrica si-a planificat investitii de 4,1 miliarde de lei in urmatorii 10 ani

Transelectrica are un plan de dezvoltare pe 10 ani care presupune un volum investiţional de circa 4,1 miliarde de lei, a declarat, miercuri, Bogdan Andronic, secretar de stat în Ministerul Economiei, la Forumul Energiei potrivit Agerpres.

"Planul de dezvoltare al Transelectrica pe 10 ani presupune un volum investiţional de circa 4,1 miliarde de lei şi are patru puncte de atenţie: retehnologizarea reţelei, integrarea producţiei din Dobrogea, creşterea interconectivităţii şi creşterea capacităţii de alimentare a consumatorilor din zonele cu producţie deficitară", a arătat el.Din această perspectivă, următorii 10 ani înseamnă 1.000 de kilometri de linii noi şi retehnologizarea a peste jumătate din totalul de 81 de staţii electrice de transformare."2019 este un an dificil, de tranziţie spre o nouă perioadă de reglementare, cu multe provocări care vin urmă, dar aplicând măsurile pe care le-am gândit, la finalul lui vom avea o companie mai puternică şi mai aproape de traiectoria normală a unei companii strategice de interes naţional şi, mai nou, regional, aşa cum este Transelectrica", a completat Andronic.În ceea ce priveşte Transgaz, cealaltă companie energetică importantă din portofoliul Ministerului Economiei, acesta a precizat că proiectul major al companiei de gaze, realizarea conductei BRUA, se află în graficul din contractul de execuţie."Proiectul BRUA înseamnă lucrări pe 17 şantiere, fiind implicaţi peste 500 de muncitori în această fază a construcţiei. Gazoductul este împărţit în 100 de tronsoane a câte cinci kilometri de conductă. Acest nou coridor vizează diversificarea rutelor de transport de gaze naturale din regiunea Mării Caspice înspre Europa Centrală, valorificarea unor noi surse de gaze naturale în perimetrele offshore din Marea Neagră şi valorificarea volumelor de gaze naturale aferente acestor surse pe piaţa românească şi europeană şi posibilitatea curgerii fizice bidirecţionale permanente pe interconectările cu Bulgaria şi Ungaria", a adăugat secretarul de stat.El a amintit, în cadrul Forumului organizat de publicaţia Financial Intelligence, că, la începutul acestui an, Transgaz şi Banca Europeană de Investiţii au semnat contracte de finanţare în valoare totală de 138 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o premisă solidă că proiectele strategice în domeniul infrastructurii energetice vor fi realizate în termenele stabilite.