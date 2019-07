Transfer de marca, pe ultima suta de metri! Andrei CRISTEA a revenit la Poli Iasi

Andrei Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Un simbol al Politehnicii si un ambasador al Iasului a revenit astazi acasa. Andrei Cristea a semnat un contract valabil pentru urmatorul sezon. “Cifrele" lui Andrei sunt bine-cunoscute: Peste 100 de goluri in Liga 1, dintre care 46 inscrise in tricoul Politehnicii, meciuri si goluri pentru Romania, decisiv in calificarea Politehnicii in Europa League si in Playoff-ul Ligii 1! Andrei Cristea este unul din liderii vestiarului de care se leaga toate performantele din istoria recenta a Politehnicii. Astazi, el revine pentru a scrie, impreuna, o noua pagina in istoria clubului nostru. Bine ai revenit acasa, Andrei! #UnitiVomInvinge" este mesajul postat pe site-ul oficial a&n ...