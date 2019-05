Transferul lui Matthijs de Ligt de la Ajax la Barcelona, anulat

Transferul lui Matthijs de Ligt (19 de ani) de la Ajax la FC Barcelona s-a complicat. Mutarea care părea sigură este acum în pericol să nu se mai facă, potrivit mediafax.

Presa din Spania a anunţat că fotbalisul olandez şi-a mărit pretenţiile în ceea ce priveşte salariul, dar are şi o altă condiţie pentru şefii catalani ca să vină pe Camp Nou.

Barcelona şi Ajax au ajuns la un acord de principiu în ceea ce priveşte transferul lui De Ligt încă din luna aprilie, însă niciun anunţ oficial nu a fost făcut până în prezent. Când părea că şefii Barcelonei au reuşit să-l convingă şi pe De Ligt, totul s-a complicat din nou. AS scrie că fundaşul olandez, căpitan la Ajax, vrea mai mulţi bani decât îi oferă Barcelona în momentul de faţă, dar nu e singura condiţie a sa.

Bayern sau Manchester City sunt şi ele interesate de transferul lui De Ligt, iar oferta financiară e superioară celei a Barcelonei. În plus, De Ligt le-a cerut şefilor de pe Camp Nou, conform AS, să-i garanteze un loc de titular în echipa catalană. Concurenţa pe postul de fundaş central la Barcelona e acerbă. Gerard Pique, Clement Lenglet, Jean-Clair Todibo şi Samuel Umtiti sunt variantele pe care le are la dispoziţie Ernesto Valverde.

Barcelona a transferat deja un fotbalist de la Ajax. Este vorba despre Frenkie De Jong (21 de ani), care a semnat cu formaţia catalană încă de la începutul anului.