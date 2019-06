Transferul verii pentru visul interzis - Liga Campionilor! Buffon poate ajunge langa Messi la Barcelona

Gianluigi Buffon si Messi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legendarul Gianluigi Buffon a ales sa nu-si prelungeasca contractul cu PSG, desi clubul i-a oferit aceasta oportunitate. Portarul de 41 de ani este acum liber de contract si chiar si al aceasta varsta starneste interesul marilor cluburi. Sky Sports scrie ca Barcelona e interesata de aducerea lui Buffon pe Camp Nou, dupa ce Cillesen, cel de-al doilea portar va pleca de la catalani. Campionul mondial cu Italia in 2006 are oferte de pe intreg globul pamantesc. Din Brazilia, China, Germania, Turcia si pana in Spania, legendarul portar este asaltat cu oferte. Dupa spusele colegilor sai, Buffon nu este tentat de o plecare in China. Din Turcia, cea mai interesata echipa este Fenerbahce. Venirea l ...