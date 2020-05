Transgaz a programat investiții de 4 miliarde euro in extinderea SNT pentru urmatorii zece ani

Investitiile planificate de Transgaz in urmatorii zece ani pentru extinderea retelei de transport al gazelor naturale au o valoare cumulata de 4,12 miliarde euro, cel mai important proiect fiind BRUA, ce prevede realizarea infrastructurii necesare transportului de gaze naturale pe coridorul Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria. Prima etapa a proiectului, cu o valoare de 478,6 milioane de euro, se afla in constructie si urmeaza sa fie finalizata in octombrie 2020, potrivit agendaconstructiilor.ro.

Prima etapa a proiectului consta in constructia conductei Podisor - Recas (32” x 63 bar), cu o lungime de 479 km si trei statii de comprimare a gazelor, la Podisor, Bibesti si Jupa. Fiecare statie va fi echipata cu doua agregate de comprimare (unul in functiune si unul in rezerva), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirectional de gaze. La finalizarea proiectului, capacitatea de transport al gazelor naturale spre Ungaria va ajunge la 1,75 miliarde mc/an, iar spre Bulgaria, la 1,5 miliarde mc/an.

Spre deosebire de BRUA Faza I, care este considerat un proiect de securitate a aprovizionarii, BRUA Faza II este considerat un proiect comercial, iar decizia finala de implementare se va lua doar daca proiectul este comercial viabil. Aceasta etapa propune construirea conductei Recas - Horia (32” x 63 bar), cu o lungime de aproximativ 50 km, amplificarea celor trei statii de comprimare (Podisor, Bibesti si Jupa) prin montarea unui agregat suplimentar de comprimare in fiecare statie, precum si amplificarea statiei de masurare a gazelor existente SMG Horia. Dupa implementarea acestei etape, capacitatea de transport spre Ungaria ar ajunge la 4,4 miliarde mc/an, iar cea spre Bulgaria se va mentine la 1,5 miliarde mc/an.

In cazul etapei a doua a BRUA, s-au realizat proiectul si documentatia tehnica si a fost obtinuta autorizatia de construire. Lucrarile efective sunt programate in perioada 2020-2020, valoarea totala a investitiei urmand a ajunge la 74,5 milioane de euro.