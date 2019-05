Transgaz. Despre conducta care va prelua gazele din Marea Neagra. Trece prin trei judete. Ce localitati strabate

(SNTGN)Transgaz SA, companie aflată în portofoliul Ministerului Economiei, a obținut dreptul de a începe lucrările la proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conducta Țărmul Mării Negre-Podișor pentru preluarea gazului din Marea Neagră”, după ce Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustivă nr. 4/25.04.2019 pentru acest proiect de interes comun, se arată într-unÎn conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 347/2013 – decizia exhaustivă reprezintă decizia sau ansamblul deciziilor luate de o autoritate sau de autorități ale statelor membre, cu excepția instanțelor judecătorești, care stabilește dacă unui inițiator de proiect i se acordă sau nu autorizarea pentru realizarea proiectului.Ministrul Economiei a arătat că realizarea acestui proiect permite folosirea gazelor din off-shore pentru dezvoltarea economiei naționale și a comunităților locale, subliniind că dezvoltarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale reprezintă o prioritate a sa.“Este un pas foarte mare pe care-l facem pentru a valorifica pe plan intern gazele din Marea Neagră. Această conductă pe care Transgaz o va construi va permite să direcționăm gazele naturale pe care le vom exploata în perimetrele din off-shore atât către BRUA – deci la export, contribuind la securitatea energetică regională și europeană, cât și în Sistemul Național de Transport Gaze – adică pentru uz intern, permițând comunităților locale și agenților economici din țară să aibă acces la aceste resurse de gaz care sunt deosebit de importante. Am spus în repetate rânduri și cu orice prilej am avut la dispoziție, faptul că pentru mine, ca ministru, sunt importante două lucruri esențiale: să folosim resursele de gaze pentru a dezvolta economia românească și să le folosim pentru a dezvolta comunitățile românești. Proiectul acesta ne permite să realizăm și aceste lucruri. Sunt peste 40 de comune, din 3 județe, care vor fi tranzitate de această conductă care se va întinde peste 300 de kilometri”, a declaratLa rândul său,a declarat că proiectul acesta consolidează rolul strategic pe care compania îl are în sectorul infrastructurii energetice europene: “Având în vedere finalizarea conformă și completă a procesului de autorizare necesar pentru realizarea proiectului de interes comun, a procesului de consultare și participare a publicului precum și emiterea Deciziei exhaustive, Transgaz în calitate de inițiator al Proiectului pentru construirea conductei care preia gazele din Marea Neagră a obținut astfel dreptul de începere efectivă a lucrărilor de construire a gazoductului. Astfel, compania își consolidează rolul și locul pe care-l are în sectorul infrastructurii energetice europene”., conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Tuzla, Costinești, Topraisar, Amzacea, Mereni, Chirnogeni, Cobadin,Peștera, Rasova., conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Borcea, Jegălia, Perișoru, Dragalina, Ștefan Vodă, Cuza Vodă, Grădiștea, Independența, Alexandru Odobescu, Ciocănești, Dorobanțu, Ulmu, Lupșanu, Mânăstirea, Frăsinet, Curcani, Mitreni, Radovanu, Crivăț.conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Hotarele, Greaca, Isvoarele, Prundu, Băneasa, Călugăreni, Stoenești, Schitu, Iepurești, Ghimpați, Bulbucata, Letea Nouă, Clejani, Bucșani.- Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Amzacea cu lungimea totală de 308,3 km, compusă din două tronsoane:– Amzacea în lungime de 32,4 km cu diametrul 1200 mm;în lungime de 275,9 km cu diametrul 1000 mm;- Stație de primire-lansare godevil aflată la km 32,4 în zona comunei Amzacea;- Nod Tehnologic pentru Interconectare cu Conducta de Tranzit T1;- Nod Tehnologic pentru Interconectare cu Sistemul Național de Transport în zona Vlașin;- Interconectare cu Stația de Comprimare Gaze Podișor.De-a lungul traseului conductei se vor amplasa 20 de stații de robinete de secționare, precum și 10 stații de protecție catodică situate în cadrul stațiilor de robinete de secționare.