Transgaz devine membru asociat in ARIR

Transgaz, companie strategică şi operator de sistem pentru transportul gazelor naturale, a devenit membru asociat în Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), a anunţat, marţi, organizaţia non-guvernamentală, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

"Un nou membru valoros, al 20-lea, întăreşte comunitatea ARIR. Alături de cele mai mari companii din economie, Transgaz este printre cele mai tranzacţionate 10 companii listate la bursă, un reper puternic în sectorul energetic şi cel al pieţei de capital. Prin proiectele noastre, indicatorul Vektor şi forumul anual ARIR, ne dedicăm activitatea companiilor interesate de aplicarea celor mai bune standarde de guvernanţă corporativă şi economică, performanţă în comunicarea cu investitorii, transparenţă şi responsabilitate", a declarat Daniela Şerban, preşedinte şi co-fondator ARIR.Potrivit sursei citate, Transgaz se alătură unui grup de elită de companii membre ARIR, precum: Bursa de Valori Bucureşti (BVB), Alro, Antibiotice, Banca Transilvania, BRK Financial Group Electrica, Electromagnetica, Franklin Templeton - Bucureşti, Hidroelectrica, Idea Bank, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Purcari, Teraplast, Innova Project Consulting şi Envisia Transelectrica.Membrii ARIR au acces la conţinut exclusiv pentru implementarea celor mai bune practici în Relaţia cu Investitorii şi Guvernanţa Corporativă, sesiuni de instruire adaptate nevoilor lor şi obiectivelor pentru Relaţia cu Investitorii, participă la proiecte de dezvoltare a pieţei de capital.În cadrul ARIR sunt invitate să adere, ca Membru Asociat, companii listate, în curs de listare sau care emit obligaţiuni listate, ca Membru Afiliat - alte companii, iar ca Membru Profesionist - persoane cu experienţă în Relaţia cu Investitorii (IR)."Decizia de a ne alătura ARIR susţine obiectivele noastre de a oferi investitorilor un grad ridicat de transparenţă, comunicare proactivă şi o guvernare corporativă conform celor mai bune practici. Suntem o companie dinamică, strategică şi cu un plan de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale pentru următorii 10 ani, ambiţios, dar realist. Cred cu tărie că acţiunea TGN are forţa să rămână atractivă pentru investitori atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen lung având în vedere calendarul de realizare a acestor investiţii ale companiei", a susţinut Ion Sterian, director general Transgaz.Transgaz este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură transportul a peste 90% din gazele naturale consumate în România. Compania are peste 13.350 km de conducte principale de transport şi conectări pentru alimentarea cu gaze, din care 370 km de conducte de transport internaţional gaze.Acţiunile Transgaz au fost admise la tranzacţionare în anul 2008, în urma unei Oferte Publice Iniţiale (IPO): cea mai mare valoare a unei oferte pusă în vânzare şi primul IPO din istoria BVB cu drepturi de alocare ataşate.ARIR este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care a fost înfiinţată în noiembrie 2008 cu scopul de oferi emitenţilor actuali şi potenţiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniştilor în relaţia cu investitorii şi pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi în guvernanţă corporativă.