Transgaz, obligata de judecator sa achite fertizilarea in vitro a unei angajate

O angajata a Transgaz a dat in judecata Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale pentru ca a refuzat sa ii achite costurile unei proceduri de fertilizare in vitro. Tribunalul Sibiu a obligat Transzgaz sa ii achite angajatei costurile procedurii, in valoare de 25 de mii de lei. Sentinta, pronuntata la inceputul lunii octombrie, nu este definitiva.