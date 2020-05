Transparency International cere publicarea și verificarea achizițiilor facute in starea de urgența

Transparency International Romania solicită instituţiilor din administraţia publică centrală şi locală să facă publice informaţiile privind achiziţiile efectuate pe perioada stării de urgenţă, iar autorităţilor competente să verifice legalitatea contractelor semnate în ultimele două luni, transmite Agerpres. “Având în vedere că atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional sunt numeroase semne de întrebare […] The post Transparency International cere publicarea și verificarea achizițiilor făcute în starea de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.