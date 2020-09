Transpiratia nocturna, posibil simptom al unor boli grave

Transpiratia nocturna poate fi o reactie fiziologica a organismului. Puteti transpira putin sau mult, in functie de cat de groasa este pijamaua sau patura cu care va inveliti, cat de cald este in camera in care dormiti si chiar in functie de ce ati mancat inainte de a va culca. Dar daca transpirati frecvent si intr-atat incat sa va treziti cu pijamalele si asternuturile umede, este foarte posibil sa existe o problema medicala ascunsa.