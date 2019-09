Transport in comun pentru locuitorii comunei Miroslava, din 9 septembrie

Traseul 23 Podu Ros Miroslava zonare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traseul 23 a fost prelungit pana la sediul Primariei Miroslava, in urma unei decizii a Primariei Municipiului Iasi. Primele autobuze ale CTP Iasi vor incepe sa circule pe aceasta ruta din 9 septembrie 2019, ora 05:00, din 30 in 30 de minute. Locuitorii comunei Miroslava vor beneficia de transport in comun oferit de catre Compania de Transport Public Iasi, incepand de luni, 9 septembrie, in urma deciziei Primariei Municipiului Iasi. Parcursul noului traseu 23 va fi Podu-Ros – Pod Nicolina - Tudor Neculai – Sos. Voinesti – Centrul Maternal Maternus – Complex Sun City – Str. Viilor – Str. Constantin Langa – Primaria Miroslava ...