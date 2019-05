Transylvania Comic Con iși deschide lista de invitați de la Hollywood cu Rick Cosnett

Transylvania Comic Con, primul eveniment din afara Capitalei dedicat pasionaților de jocuri, filme, seriale, benzi desenate, își deschide lista de invitați de la Hollywood cu Rick Cosnett, cunoscut pentru rolurile din seriale ca ”The Vampire Diaries” și ”The Flash” și ca vărul lui Hugh Grant, potrivit Mediafax.

”Rick Cosnett, cunoscut pentru rolul său negativ din serialul fenomen «The Vampire Diaries», va porni în căutare de vampiri, vârcolaci și alte creaturi supranaturale chiar în inima Transilvaniei în perioada 18-20 octombrie”, anunță organizatorii.

Actorul care îi interpretează pe dr. Wesley "Wes" Maxfield în ”The Vampires Diaries”, precum și pe detectivul Edward "Eddie" Thawne în primul sezon al seriei ”The Flash”, se va întâlni cu fanii la Sala Polivalentă din Cluj Napoca, unde va răspunde întrebărilor, va face fotografii și va oferi autografe.

Rick Cosnett s-a născut în Zimbabwe, s-a mutat apoi în Australia, iar acum trăiește în Statele Unite. Actorul și-a trecut în palmares și apariții în seriale ca ”NCIS” sau ”Castle”. El nu este singurul actor din familie, fiind chiar vărul celebrului britanic Hugh Grant.

Transylvania Comic Con își propune să devină un reper al evenimentelor de acest gen în regiune, alături de East European Comic Con, cel mai amplu eveniment în acest moment din centrul și estul Europei, spun organizatorii.

“Clujean fiind, mi-am dorit foarte mult să venim cu evenimentul în inima Transilvaniei, mai ales că de aici a pornit toată pasiunea. În ultimii doi, trei ani, am analizat și am pregătit Transylvania Comic Con, în special pentru că trebuie să îl structurăm pentru o locație cu totul nouă pentru noi. Tocmai de aceea, va avea o personalitate proprie și o identitate unică, întrucât ne dorim să devină rapid un reper pentru regiune. Sperăm ca publicul să fie deschis și să susțină prima ediție printr-o participare cât mai numeroasă”, a declarat Mircea Mureșan, managerul general al East European Comic Con și Transylvania Comic Con.

De asemenea, importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con și le vor oferi pasionaților ocazia să testeze cele mai noi jocuri și să ia parte la competiții cu premii, folosind echipamente de ultimă generație.

Dintre atractiile principale nu vor lipsi o zonă de street food, concursuri de cosplay, artiști de bandă desenată, demonstrații de VR, precum și un târg generos unde vizitatorii pot interacționa cu expozanții și pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producțiil sci-fi.

Prima ediție East European Comic Con, căreia i-au trecut pragul în jur de 9300 de oameni, a avut loc în 2013, iar evenimentul de anul trecut a adunat aproximativ 48.000 de vizitatori din țară și din străinătate. La București, organizatorii se pregătesc pentru a șaptea ediție care va avea loc în weekendul 24-26 mai la Romexpo și, datorită interesul vizibil crescut al publicului, au decis anul acesta să aduca universul pop culture și în Transilvania.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa (”Game of Thrones”, ”Aquaman”), Mark Shepard (”Supernatural”), Daniel Gillies (”The Originals”), Robert Knepper (”Prison Break”), Charles Dance (”Game of Thrones”, ”The Imitation Game”), Sylvester McCoy (”Dr.Who”, ”The Hobbit”), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top ca ”Game of Thrones”, ”Spartacus”, ”Supernatural”, ”Doctor Who”, ”Fringe”, ”Harry Potter”, ”The Vampire Diaries”, ”Lord of the Rings”, ”Sherlock” sau ”Vikings”.