Tranzacția prin care SIF Banat-Crișana a cumparat platforma IMGB, analizata de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat marți că analizează tranzacția prin care Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana) intenționează să preia compania Doosan IMGB SA. SIF Banat-Crișana a cumpărat 99,92% din acțiunile firmei sud-coreene Doosan IMGB, care deține platforma industrială IMGB din sudul Bucureștiului, într-o tranzacție evaluată la circa 40 milioane de euro, potrivit publicației […]