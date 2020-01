Tranzactia prin care Yves Rocher intentioneaza sa preia Sabon Holding SRL, analizata de Consiliul Concurentei

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care compania Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher intenționează să preia Sabon Holdings SRL.Grupul Rocher produce și comercializează o gamă largă de produse cosmetice, ce include produse de îngrijire a feței și îngrijire corporală, îngrijire a părului etc. Mărcile de produse cosmetice deținute de Grupul Rocher sunt prezente și pe piața românească.Yves Rocher Romania S.R.L., filială a Grupului Rocher, vinde produse Yves Rocher atât în magazinele sale fizice dedicate, precum şi on line, prin comandă prin poștă și vânzări directe.Sabon Holdings S.R.L. comercializeză numai produse sub marca Sabon, atât prin intermediul unor magazine fizice dedicate, în București, Cluj-Napoca, Galați, Ploiești, Constanța, Iași, Timișoara și Sibiu, precum și on-line. Compania Sabon are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate.În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie supusă controlului Consiliului Concurenţei.Consiliul Concurenţei va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.