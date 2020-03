Tranzactiile pe Bursa de pe Wall Street s-au reluat - Indicele Dow Jones a scazut cu 2.000 de puncte

Tranzacţiile pe Bursa de pe Wall Street s-au reluat, după ce şedinţa a fost suspendată imediat după deschidere, deoarece scăderea cu 7% a indicelui Standard and Poor's 500 a declanşat mecanismul de întrerupere automată, pentru prima dată de la criza globală din 2008, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Indicele Dow Jones a coborât luni cu 2.000 de puncte, deoarece scăderea abruptă a preţului la ţiţei şi răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus (Covid-19) au amplificat temerile unei recesiuni globale.Indicele companiilor din energie a scăzut cu 15,3%, ajungând la cel mai redus nivel din august 2004, după ce preţul ţiţeiului s-a prăbuşit luni cu aproximativ 30%. Declinul vine în urma deciziei Arabiei Saudite de a reduce preţul oficial de vânzare al petrolului său şi a anunţării intenţiei de a-şi majora semnificativ producţia luna viitoare, ceea ce a declanşat practic un război al preţurilor exact într-un moment în care epidemia afectează cererea mondială de petrol.Cotaţiile futures pentru ţiţeiul Brent au scăzut cu 27%, până la 33,04 dolari per baril în jurul orei 05:52 GMT, după ce anterior a coborât până la 31,02 dolari, cel mai scăzut nivel înregistrat după luna februarie 2016. Dacă această tendinţă va continua, ţiţeiul Brent se îndreaptă spre cea mai mare scădere înregistrată într-o singură zi după data de 17 ianuarie 1991, când a început primul război din Golf.De asemenea, cotaţia barilului de ţiţei american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 29%, până la 29,40 dolari, după ce a anterior a ajuns până la 27,34 dolari, de asemenea cea mai scăzută valoare de după luna februarie 2016. Şi în acest caz, referinţa WTI se îndreaptă spre cel mai mare declin înregistrat vreodată într-o singură zi, depăşind căderea de 33% înregistrată în luna ianuarie 1991.Dolarul s-a depreciat semnificativ în raport cu yenul japonez, iar aurul a atins cel mai ridicat nivel de după 2013, în condiţiile în care investitorii se îndreaptă spre activele sigure."Cu cât mai mult scad bursele, cu atât se vor panica probabil mai mulţi oameni", a avertizat Rick Meckler, de la Cherry Lane Investments în New Jersey.Traderii se aşteaptă acum ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să reducă pentru a doua oară luna aceasta dobânda de referinţă, la reuniunea de săptămâna viitoare."Virusul şi măsurile adoptate pentru a ţine situaţia sub control vor afecta cu siguranţă activitatea economică, atât în SUA, cât şi peste hotare", a declarat preşedintele Fed, Jerome Powell, la scurt timp după ce banca centrală a redus dobânda de politică monetară până la un interval cuprins între 1% şi 1,25%.Decizia a fost adoptată în unanimitate de oficialii Fed. Este prima reducere a de urgenţă a ratei dobânzii din 2008, în timpul perioadei de vârf a crizei financiare globale, şi arată că Fed apreciază că modul în care evoluează situaţia este îngrijorător.