Trasee modificate in timpul desfasurarii  FIE 2019

Mai multe trasee vor fi modificate vineri, 24 mai 2019, in timpul desfasurarii evenimentului Festivalul International al Educatiei, organizat de catre Primaria Municipiului Iasi. Restrictiile sunt valabile in intervalul orar 15:00 - 24:00. Pentru a permite derularea actiunilor in Piata Palatului Culturii, CTP Iasi face urmatoarele schimbari in circulatia mijloacelor de transport: ▪ tramvaiele de pe traseele 1 si 13 vor circula deviat prin Tudor Vladimirescu, pe itinerariile Copou – Tudor Vladimirescu – Tatarasi – Copou, respectiv Copou – Tatarasi – Tudor Vladimirescu – Copou; ▪ traseul 9 de tramvai va fi deservit de autobuze; ▪ traseul 8 de tramvai va fi ...