Traseul cicloturistic Emil Cioran din județul Sibiu a fost modernizat de membrii asociației Tura in Natura

Traseul cicloturistic Emil Cioran din județul Sibiu a fost modernizat de membrii asociației Tură în Natură. Aceștia au montat de-a lungul traseului marcaje de orientare noi nouțe. De asemenea, o lucrare de artă dedicată filozofului român a fost amplasată în vecinătatea traseului turistic, anunță MEDIAFAX.

Traseul cicloturistic Emil Cioran este primul de acest tip amenajat de membrii asociației Tură în Natură. El a fost deschis în 2012, iar anul acesta a fost modernizat. Acum traseul are marcaje și săgeți indicatoare noi nouțe.

„În afară de celebrul semn C de culoare albastră, care indică faptul că biciclistul se află pe un traseu cicloturistic de dificultate ușoară, anul acesta am adăugat ca marcaj și simbolul bicicletei, de culoare albastră, pentru a ajuta la orietarea mai buna a bicicliștilor în condițiile în care mai multe trasee de cicloturism se întâlnesc sau se suprapun parțial. Tot pentru orientarea mai bună a biciclistilor am montat de-a lungul traseului 37 de săgeți și 8 stâlpi cu săgeți indicatoare în punctele importante ale traseului. 4 panouri informative vor fi amplasate pe parcursul traseului pentru a oferi bicicliștilor care îl străbat informații despre zona parcursă”, au anunțat reprezentanții asociației.

Pentru a cinsti amintirea filozofului Emil Cioran, artistul Ștefan Crețu a realizat o lucrare cu titlul Emil Cioran - Filozof si Biciclist, care a fost amplasată în fața Căminului Cultural din localitatea Rășinari.

Actiunea de remarcare a traseului cicloturistic Emil Cioran a fost realizată de Asociația Tură în Natură din Sibiu în parteneriat cu Asociația Pensiunilor Agroturistice din Rășinari și a fost finanțată de primăria Rășinari prin Agenda Culturala 2020.