Tratament anticoronavirus eșuat. Document publicat accidental de OMS. Compania neaga

Un potenţial medicament antiviral al companiei Gilead Sciences a înregistrat rezultate negative în primele teste clinice aleatorii, arată un document obţinut de Financial Times după publicarea accidentală de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), dar firma medicală contestă informaţiile. Conform unui proiect de document publicat accidental de OMS şi vizualizat de cotidianul Financial Times, potenţialul