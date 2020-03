Tratament experimental pentru 8.000 de pacienți cu COVID-19, donat Romaniei de firma producatoare

Un tratament experimental împotriva coronavirusului, care a fost folosit și în China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat în cazul pecienților din România, scrie g4media.ro. Compania producătoare a anunțat că donează Ministerului Sănătății de la București medicamentul anti-HIV pentru 8.000 de pacienți cu COVID-19. Compania AbbVie produce medicamentul The post Tratament experimental pentru 8.000 de pacienți cu COVID-19, donat României de firma producătoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.