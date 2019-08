Tratament in valoare de peste 3,9 milioane de lei, pentru 544 pacienti internati la Oncologie in primul semestru

Ipoteza ca adolescenta Luiza Melencu este in viata si nu a fost omorata de Gheorghe Dinca, in ciuda declaratiei acestuia, este sustinuta de un indiciu important, a declarat seful DIICOT, Felix Banila.

O cisterna cu acid sulfuric inmatriculata in Bulgaria s-a ciocnit, marti dimineata, in localitatea Vadu Lat din judetul Giurgiu, cu un microbuz in care erau 7 persoane. O singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale.