Tratamentul lui Trump sugereaza Covid-19 sever, spun experții (New York Times)

Jurnaliștii de la New York Times au disecat fiecare detaliu al episodului Covid-19 prin care trece președintele Donald Trump. În ciuda mesajelor liniștitoare, anumite detalii medicale cheie – inclusiv fluctuația nivelului său de oxigen și decizia de a începe tratamentul cu un medicament steroid – au sugerat multor experți în boli infecțioase că suferă un […]