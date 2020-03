Tratamentul pentru COVID-19, publicat in Monitorul Oficial (Document)

Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 care produce boala COVID-19, emis de Ministerul Sănătăţii, a fost publicat pe 24 martie în Monitorul Oficial. Conform documentului, formele fără simptome ale COVID-19 nu se tratează, iar unele dintre formele uşoare ale aceste afecţiuni se tratează cu Paracetamol, după cum reiese din ordinul de ministru. „În The post Tratamentul pentru COVID-19, publicat în Monitorul Oficial (Document) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.