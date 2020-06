'Trebuie sa facem orice efort de a aduce spectatori pe stadioane - Nu pot sa vina aia in pieile goale si cu flacari si cu petarde', spune seful FC Botosani

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, luni, că LPF trebui să facă totul pentru ca meciurile să se joace cu spectatori, la reluarea Ligii I după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.

"Eu am fost primul care am spus că trebuie să facem orice efort de a aduce spectatori pe stadioane. Oricâţi de puţin trebuie să-i aducem pe stadioane. Ţine de obligaţia noastră de a ne respecta suporterii. Eu am 1.000 de abonaţi, eu nu le pot lua acest drept de a vedea un meci de fotbal, în condiţiile în care se poate, chiar în această stare mai specială. La un stadion de 7.000 de locuri la Botoşani, cei 1.000-1.2000 de abonaţi ai mei pot încăpea fără niciun fel de problemă, în condiţiile în care fiecare din club trebuie să ştie că nu se vor putea îmbulzi la porţi, atât la intrare, cât şi la ieşire, trebuie să ştie când vin la stadion oamenii, cum îi protejăm, cum îi distanţăm între ei. E în aer deschis, lucrurile acestea se pot face. Un stadion din România, mai ales cum e cel de la Botoşani, respiră cum ar fi plămânul Europei. Adică nu poţi să te îmbolnăveşti, e prea lăbărţat stadionul ca să nu poată încăpea 1.000 de oameni în cele mai severe situaţii. E adevărat că sunt stadioane mai mici, mai chochete, unde e mai greu de manevrat lucrul ăsta, dar eu zic că se poate. Nu cred că la Craiova nu poţi aduce 3.000, 4.000, 5.000 de oameni pe stadionul ăla. Povestea este cum intră pe stadion şi cum pleacă de pe stadion, dacă oamenii înţeleg lucrurl ăsta, să ţină distanţa. Pentru că pe stadion îi poţi împărţi, îi poţi răsfira peste tot. Şi bineînţeles nu pot să vină ăia în pieile goale şi cu flăcări şi cu petarde, pe care nu-i controlezi nici în timp de război, d-apăi în timp de pandemie. Acolo e mai complicat", a declarat Iftime, la ProX.

Valeriu Iftime este în favoarea măsurii ca echipa care are un focar de coronavirus să piardă meciurile la masa verde, cu 0-3.

"Nu ştiu dacă este o chestiune pe care o poţi controla sută la sută, dar este totuşi în mâna noastră tipul ăsta de a ne proteja. Dacă un club are un focar de infecţie, e clar că va trebui să nu joace un meci, două şi s-ar putea să piardă totul. Dar nu înseamnă să închidem campionatul, să nu închidem meciurile de play-off, stai un meci pe dreapta, nu joci două meciuri, asta este... El (n.r. - clubul) a pierdut cu 3-0, nu stă pe dreapta şi noi aşteptăm să revină el, respectiva echipă. Ferească Dumnezeu de o asemena situaţie! Dacă are un focar de infecţie, campionatul merge mai departe, echipa respectivă pierde cu 3-0, asta este opinia mea. Ăsta este sensul, aşa am înţeles eu, din ce am discutat. Nu se întrerupe campionatul două săptămâni şi după aia revenim iar toţi, pentru că dacă până la urmă într-o echipă ai un focar se presupune că neatenţia, lipsa de măsuri a fost din vina clubului. Noi acum dăm drumul fotbaliştilor acasă şi le spunem că trebuie să respecte nişte reguli pe proprie răspundere. Eu am vorbit cu Marius (n.r. - Croitoru) să-i ţinem în cantonament până vineri, când avem un meci amical la Iaşi",a afirmat el.

FRF şi LPF doresc să reia Liga I la 13-14 iunie, dar pentru acest lucru au nevoie de acordul guvernului. În campionat mai trebuie să aibă loc 72 de meciuri, 24 din play-off şi 48 din play-out.

Liga I este înteruptă de la 12 martie, când FRF a decis suspendarea tuturor competiţiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.