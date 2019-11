Trece guvernul Orban? Tehnica Sevil

Pentru PNL si PSD ar fi fost avantajos sa duca aceasta criza politica in doi pana in turul al doilea al prezidentialelor si sa topeasca in continuare miza alegerii presedintelui in miza schimbarii guvernului. Adica scenariul care deja i-a adus Vioricai Dancila o oarecare mobilizare a propriului electorat.