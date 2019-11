Treceri de pietoni 3D in apropierea scolilor pentru limitarea accidentelor cu minori, in Giurgiu

Inspectorul şef al IPJ Giurgiu, Cătălin Georgescu, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că în municipiul Giurgiu vor fi realizate treceri de pietoni 3D în apropierea grădiniţelor şi şcolilor pentru ca acestea să fie mai vizibile pentru şoferi şi a limita astfel producerea accidentelor de circulaţie în care sunt implicaţi minori potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în acest an au avut loc în judeţ 17 situaţii în care au fost accidentaţi minori, unii chiar pe trecerile de pietoni, iar o fetiţă în vârstă de 13 ani din municipiul Giurgiu a decedat în urma unui astfel de accident, în luna octombrie."În ultima perioadă de timp o atenţie deosebită a fost acordată accidentelor rutiere în care au fost implicaţi copii pe trecerile de pietoni, motiv pentru care, din această săptămână, am demarat activităţi de prevenire în unităţile de învăţământ şi am lansat o campanie în acest sens, iar în timpul acestor acţiuni am constatat cu stupoare că aceşti copii nu au minimum de noţiuni despre cum se traversează o stradă, nu ştiu ce activităţi trebuie să desfăşoare înainte de a păşi pe o trecere de pietoni. De aceea am zis să fie un moment zero din care să începem aceste activităţi şi cu sprijinul Serviciului Rutier am făcut mai multe pliante cu toate recomandările pe care le avem. Vrem să facem şi treceri de pietoni 3D în apropierea unităţilor de învăţământ", a declarat şeful IPJ Giurgiu.El a spus că poliţiştii rutieri desfăşoară aceste activităţi în grădiniţe şi şcoli, dar continuitatea acestei educaţii rutiere trebuie asigurată de profesori, părinţi şi societatea civilă şi chiar şi pe reţelele de socializare."Vrem să facem campania şi pe Facebook, pentru că cei mici reacţionează la acest mod de comunicare şi dacă văd că apare pe Facebook distribuie şi atunci informaţiile ajung la cât mai mulţi beneficiari şi poate aşa reuşim să schimbăm ceva. Astfel de noţiuni de educaţie rutieră nu sunt predate nicăieri, de aceea ar fi bine să existe o campanie la nivel naţional prin care anumite ore de educaţie rutieră să fie incluse în programa şcolară, la orele de dirigenţie sau cele de educaţie civică, pentru că este vorba de viaţa copiilor şi ei trebuie să primească cât mai multe informaţii privind modul de a se proteja de accidentele rutiere. Noi vom merge şi la orele de dirigenţie şi vom participa inclusiv la şedinţele cu părinţii, pentru că dacă nu ducem până la capăt acest mesaj nu ne atingem scopul şi nu rezolvăm nimic. Trebuie să ne învăţăm copiii lucrurile elementare de viaţă. Totodată, fac eforturi să fie mai multă poliţie pe stradă", a completat Cătălin Georgescu.Şi Şeful Serviciului Rutier Giurgiu, Marian Popescu, a spus că toate trecerile de pietoni din oraş vor fi refăcute."Noi încercăm cu administraţia locală din municipiul Giurgiu să facem toate trecerile de pietoni stil cocoaşă, aşa cum avem 40 la sută din ele, iar, iniţial, la Colegiul Naţional 'Ion Maiorescu' şi la Şcoala generală nr. 4, cu sprijinul unui arhitect, vom face trecerea de pietoni 3D, după care vom continua proiectul şi la celelalte şcoli. Atunci când te apropii de trecerea de pietoni ai impresia că ai obstacol în faţă şi încetineşti. O altă propunere pe care am făcut-o administraţiei locale este aceea ca trecerile de pietoni să fie mai intens luminate pe timpul nopţii", a declarat Marian Popescu.Potrivit IPJ Giurgiu, de la începutul acestui an în judeţ au avut loc 17 evenimente rutiere în care au fost implicaţi minori, cei mai mulţi dintre aceştia cu vârste cuprinse între şase şi 14 ani, iar în luna octombrie a avut loc un accident rutier mortal în municipiul Giurgiu când o fetiţă în vârstă de 13 ani a fost lovită de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni de lângă şcoală.Conform sursei citate, viteza şi neacordarea de prioritate sunt principalele cauze ale accidentelor rutiere în judeţul Giurgiu.