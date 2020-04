Trei angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani au fost confirmaţi pozitiv la testul cu SARS-CoV-2, se arată într-o informare de presă transmisă, luni, de Centrul Judeţean de Comunicare (CJC) coordonat de Instituţia Prefectului și publicată de Agerpres. Potrivit sursei citate, toate persoanele care au intrat în contact cu salariaţii ISU sunt în […] The post Trei angajați ISU Botoșani, infectați cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.