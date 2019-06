Trei ani de administratie Fagadau, intre avem o lista impresionanta de proiecte“ si proiectele serioase se construiesc greu, va multumesc pentru rabdare“. Ce spune vocea poporului?

2016 şi 2017 au trecut cu expresii de genul investiţii responsabile“, „noi proiecte“, „transparenţă totală“, „împreună“, „dezbateri publice“

În 2018, Decebal Făgădău ne cerea să avem răbdare

Ce spun constănţenii după trei ani de mandat al administraţiei Decebal Făgădău

Pe 5 iunie 2016, constănţenii au decis să încredinţeze mandatul de primar candidatului propus şi susţinut de PSD,Astfel, acestuia i s-a dat posibilitatea de a pune în practică proiectele prezentate în campania electorală. Majoritatea dintre ele vizau modernizarea unor zone, inclusiv a unor pieţe şi artere rutiere importante din municipiu, dar şi proiecte în domenii precum cultură, sport sau turism.În 2016, 43.320 de constănţeni l-au votat pe Decebal Făgădău.Trecem în revistă mai jos doar o parte dintre promisiunile electorale ale celui care a devenit primarul Constanţei:- Realizarea primului pasaj rutier subteran din municipiul Constanţa pe bd. I.C. Brătianu;- Realizarea unei pasarele supraterane pentru siguranţa pietonilor în aceeaşi zonă;- Modernizarea pasajului rutier Cumpenei (Pod Butelii) – reparaţie capitală, iluminat modern, separator de sensuri şi trotuar pentru pietoni;- Modernizarea pieţelor Griviţei, Tomis III şi I.L. Caragiale;- Reabilitarea şi modernizarea unor şcoli şi licee;- Majorarea plafonului pentru burse;- Transport pentru elevii olimpici - concursuri şi competiţii internaţionale;- Premierea celor mai buni profesori şi elevi;- Reabilitarea integrală a sălilor şi a terenurilor de sport din scoli şi licee;- Sala Polivalentă - cu 5.000 de locuri, omologată pentru sporturi de echipă şi individuale, dar şi pentru spectacole;- Bazin olimpic de înot în zona Badea Cârţan;- Premierea sportivilor şi a antrenorilor pentru rezultate deosebite;- Modernizare sală de sport şi construcţie sală nouă la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”;- Asfaltarea tuturor străzilor până în 2018;- Refacerea trotuarelor;- 4 parcări supraetajate şi o parcare subterană;- Elaborarea strategiei de dezvoltare economică a municipiului Constanţa;- Construirea unui centru de afaceri;- Mijloace de transport în comun moderne şi adaptate la nevoile constănţenilor;- Modernizarea staţiilor RATC;- Sistem integrat de semafoare inteligente;- Proiect-pilot pe artere principale - bandă dedicată pentru transportul public;- înfiinţarea şi dotarea Poliţiei Locale Constanţa - 1 poliţist local/1.000 de locuitori;- Realizarea sistemului de monitorizare video în municipiu.În scrisoarea transmisă constănţenilor, Decebal Făgădău vorbea despre „investiţii responsabile“, „noi proiecte“, „transparenţă totală“, „împreună“, „dezbateri publice“. Printre acestea, regăsim, la capitolul realizări 2015, scăderea preţului energiei termice - 250 de lei/gigacalorie, crearea cadrului necesar pentru reabilitarea Cazinoului, reamenajarea centrului istoric, extinderea reţelei de iluminat, acordarea de burse elevilor şi reamenajarea promenadei turistice din staţiunea Mamaia.Lista obiectivelor prioritare făcea referire la proiecte precum reabilitarea unor străzi din cartierele Compozitorilor, Palazu Mare sau Veterani; reparaţii capitale şi modernizarea Pasajului Cumpenei - proiect amânat însă pentru 2017, repararea sistemului de semaforizare, reabilitarea şi modernizarea şcolilor şi liceelor - proiect amânat pentru 2017, extinderea facilităţilor acordate pentru transportul în comun, susţinerea sportului constănţean, înfiinţarea Registrului Spaţiilor Verzi - proiect care apare şi pe lista „to do“ a anului 2017, înfiinţarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân - proiect amânat pentru 2017, elaborarea strategiei energetice a municipiului - în curs de realizare, amenajarea de parcări etajate şi subterane - nici în 2017 nu s-a alocat vreun leu pentru parcări, deşi bugetul pe 2017 este mai mare cu 30 de milioane decât cel din 2016. Elaborarea strategiei de dezvoltare urbană şi a Master Planului de Mobilitate Urbană, finanţat de BERD, erau anunţate ca proiecte majore pentru 2016 (demarate doar la nivel de procedură).Lista obiectivelor anului 2017 era deschisă de demararea lucrărilor de consolidare şi reamenajarea a Cazinoului, un proiect despre care Făgădău vorbea încă din 2015, şi continuată cu demararea lucrărilor de construire a Sălii Polivalente, ambele proiecte realizate în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii. Asfaltarea străzilor din cartierele Baba Novac, Palazu Mare şi Campus Universitar, dar şi proiecte mai vechi, precum reabilitarea Parcului Arheologic şi a Pasajului Cumpenei, apăreau pe această listă.Mărirea efectivelor Poliţiei Locale, introducerea sistemului de monitorizare video, reamenajarea străzii Ştefan cel Mare şi finanţarea cu suma de un milion de euro a activităţilor culturale destinate „Anului Ovidiu“ sunt alte obiective ale anului în curs. La fel şi modernizarea Biobazei, un proiect mai vechi şi destul de dureros pentru administraţia locală. Şi tot în 2017, primarul Decebal Făgădău spunea că vrea să depună pentru finanţare proiectele de reabilitare a bulevardelor Alexandru Lăpuşneanu, 1 Mai, I.C. Brătianu, Ferdinand precum şi a Muzeului de Artă Populară.Lista de obiective pentru 2017 conţinea, din nou, referiri la Master Planul de Mobilitate Urbană, Planul de Acţiune privind Energia Durabilă sau Strategia de Dezvoltare Urbană, pe care primarul spune, la fel ca în 2016, că le va finaliza. O parte a obiectivelor pentru anul în curs vizează continuarea acţiunilor şi programelor sociale, dar şi a celor edilitare.Într-o scrisoare trimisă constănţenilor în 2018, primarul Constanţei, Decebal Făgădău, ne mulţumea pentru răbdarea cu care aşteptăm să vedem o schimbare a oraşului nostru. Dacă în scrisorile din ultimii doi ani, în numele administraţiei locale, edilul-şef ne promitea că vom avea un oraş inteligent, spaţii verzi noi sau reamenajate, parcări subterane şi supraterane, un pasaj pe bulevardul I.C. Brătianu, piste pentru biciclişti sau locuri de joacă etc., în scrisoarea transmisă anul trecut, Decebal Făgădău ne cerea să avem răbdare, deoarece schimbarea profundă se face pe termen mediu şi lung.„Anul trecut am continuat proiectele pe care le ştiţi, am început unele noi şi am mers mai departe pe drumul către o administraţie publică în slujba dumneavoastră şi aplecată către o dezvoltare sănătoasă a oraşului. Constanţa a crescut şi creşte prin contribuţia fiecăruia dintre noi. O arată cifrele, o spun oamenii, o vedem zi de zi. Proiectele serioase se construiesc cu greu, în timp, şi de aceea vă mulţumesc pentru răbdare, pentru faptul că aţi înţeles că orice schimbare profundă se face pe termen mediu şi lung, chiar dacă noi toţi ne dorim ca lucrurile să se întâmple mai repede“, nota primarul în scrisoarea către constănţeni în 2018.2018 nu urma să fie un an al proiectelor finalizate, ci mai degrabă unul al reprezentării şi reafirmării apartenenţei noastre. Decebal Făgădău a dedicat un capitol special în scrisoare către poporul constănţean Centenarului Marii Uniri şi celor 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria-mamă, două evenimente care au fost bugetate distinctiv faţă de celelalte evenimente de interes general potrivit Legii 350/2005.I-am rugat pe constănţenii prezenţi pe reţelele de socializare să-şi exprime punctul de vedere în legătură cu performanţele şi neajunsurile administraţiei locale, la moment de bilanţ. Dincolo de intervenţiile oamenilor politici, vocea constănţeanului rămâne cea mai importantă.Iată câteva puncte de vedere:Lavinia H.: „Nu s-au accesat fonduri europene, mai mult au luat unele comune!”Mihaela M.: „Spaţiile verzi în continuare sunt decimate sau neîntreţinute corespunzător. Au dispărut containere de colectare selectivă şi odată cu ele toată ideea de a recicla în acest oraş. Oraşul nu are o strategie clară şi nu se cunosc priorităţile”.Amedeo E.: „Parcurile dispar. Îmi doresc multă verdeaţă şi copaci mai mulţi. Centrul e un dezastru. De la Kaufland şi până la plaja Modern, de la Capitol până în Portul Tomis, uitaţi-vă în jur: trotuarele, străzile, copacii, clădirile, coşurile de gunoi. În plus, nu e nimic care să pună în valoare istoria oraşului şi antichitatea. E de ajuns să zgârmi niţel pământul şi să iasă la iveală nişte vestigii. Nu le punem în valoare. Zona Poarta 1 e o ruşine în sensul ăsta... Cazinoul, de plâns, e o crimă ce se întâmplă cu el! Oportunităţile de afaceri sunt 0, mediul economic nu e stimulat, antreprenorii nu sunt încurajaţi, tinerii nu au perspective în Constanţa şi pleacă toţi. Oraşul a ajuns o ruină. Mi-e dor de el. Mă bucur când vin, dar nu ştiu cum să plec mai degrabă. M-am învăţat cu normalitatea, cu civilizaţia, cu grija pentru oraş şi pentru oameni, aşa cum sunt în alte părţi. La Constanţa nu e nimic din toate astea, nu e nimic din ce ar trebui să fie.”Alin V.: „ Încă se construieşte pe spaţii verzi. Chiar dacă multe au ajuns în proprietate privată, istoric, ele sunt spaţii verzi. Nu au întocmit registrul lor, nu ştim exact când le vor recupera pe cele din dosarul retrocedărilor etc. Ca să fiu echilibrat, menţionez şi ce s-a îmbunătăţit. Repararea unor trotuare şi eliberarea lor de maşini. Asfaltarea unor străzi, însă fără să rezolve diferenţele de nivel la gurile de canalizare. Continui cu chestiile bune: plata prin SMS a parcării, ridicarea maşinilor parcate aiurea. Dar să vezi surpriza: fix cei care îşi doresc un oraş mai modern au început să critice aceste chestii“.Claudia C.: „ Au trecut 3 ani şi încă nu avem gata locurile de joacă pentru copii”.Iulian T.: „Decizia populară dublată de o prezenţă masivă la vot nu poate reprezenta decât o hotărâre legitimă. Nu vorbim de hotărâre ca fiind bună sau rea, cel puţin eu nu pot. fiind implicat direct şi probabil subiectiv.Edith B: „Locuri de joacă ioc, la parcări stăm prost, spaţiile verzi nu prea mai sunt, iar cele existente sunt galbene de uscate. Să mai zic? De abia aştept localele din 2020”.Gabriel C: „De nerecunoscut... aveam alte aşteptări.”Victoria R: „Strada Ştefan cel Mare arată jalnic. Piaţa Griviţei, la fel. Trotuarele din centrul Constanţei sunt o mare provocare, mai ales dacă eşti cu copilul în căruţ. Spaţiile verzi lipsesc. Nu cred că am timp să enumăr toate lipsurile. Primarul nu a făcut nimic. Doar a aşteptat să treacă timpul şi să vină cu noi promisiuni.”Luci L.: „Am mai pierdut din spaţiul verde”.Anton-Traian A.: „ În afară de schimbarea climei? Dar şi asta nu e tot pe minus?”Ramona L.: „Primarul a promis să meargă în cartiere să vorbească cu oamenii, să le asculte doleanţele. Din păcate, a arătat foarte multă aroganţă şi dispreţ faţă de cei nemulţumiţi. Nu a pierdut ocazia să mărească multe taxe şi impozite pentru 2018 şi acum iar pentru 2020”.Cristina T.: „Parcul Tăbăcărie arată ca o curte de ţăran leneş, iar malurile stau să cadă. Poate ar trebui să fim încântaţi de cârpirea celor 3-4 poduleţe din parc, mă întreb cât a costat? Locurile de joacă - s-au semnat cele 2 contracte cu mult chin şi luptă din partea noastră. Cu toate că sunt publice, contractele nu s-au respectat, iar locurile de joacă nu sunt. PS: Clauzele pentru întârzieri? Daune? Anularea contactului? Să nu uitam de cel mai „frumos” târg de Crăciun şi afacerea proastă din spatele lui”.Cu un an înainte de alegeri, nu ar fi lipsit de interes şi un raport de activitate al primarului, pe care îl aşteptăm cu interes.