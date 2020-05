Trei antrenori romani in TOP 100 antrenori din istorie - Un singur est-european in TOP 10

Revista Four Four Two a realizat un top 100 al celor mai buni antrenori din istorie. Printre ei se numără românii Ștefan Kovacs, Emeric Ienei și Mircea Lucescu, notează gsp.ro.

Ștefan Kovacs este pe locul 62. „Anii de glorie a lui Ajax au început sub comanda lui Rinus Michel, dar istoria îl uită pe Kovacs, românul care l-a urmat. Kovacs a oferit un incredibil nivel de libertate echipei sale pline de campioni, printre care Johan Cruyff și Peit Keizer. A câștigat titluri consecutive în Olanda și Cupa Campionilor Europeni în 1972 și 1973. Kovacs e în continuare singurul antrenor străin din Istoria Franței și a ajutat la crearea bazei de la Clairefontaine”, au scris englezii.

Ștefan Kovacs (1920-1995) a antrenat la U Cluj, CSA Steaua, Ajax, naționala Franței. naționala României, Panathinaikos și Monaco.

Emeric Ienei, 83 de ani, cel care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, este pe locul 63, în fața unor tehnicieni ca Joachim Low, Nevio Scala, Cesar Luis Menotti sau Didier Deschamps.

„Timp de 6 ani, Steaua nu a trecut niciodată de primul tur în Cupa Campionilor Europeni. Sub comanda lui Ienei a mers până la capăt și a devenit prima echipă din Estul Europei care câștigă trofeul, în 1986, după ce a învins Barcelona. Ienei a avut 6 mandate ca antrenor la Steaua, câștigând cinci titluri de campion. A dus România la Cupa Mondială după 20 de ani, în 1990, și după aceea a eliminat Anglia la EURO 2000”, au scris reporterii Four Four Two despre Ienei.

Ienei a fost antrenor la Steaua, Bihor Oradea, CS Târgoviște, națioanal României (în două rânduri), naționala Ungariei, Videoton, Panionios, și FC U Craiova

Mircea Lucescu, 74 de ani, este pe locul 87, în fața unor tehnicieni precum Claudio Ranieri, Roy Hodgson, Antonio Conte sau Roberto Mancini.

„«Lucescu e o legendă a lui Șahtior. A fost profesorul nostru nu doar în fotbal, ci și în viață», spunea căpitanul Darijo Srna despre antrenor în 2016 și nu exagera. Lucescu își încuraja jucătorii echipelor sale cosmopolite să citească, să studieze, să învețe limba sau chiar să gătească. Antrenorul român a strâns 12 titluri de campion în Europa, printre care 8 plus o Cupă UEFA în cei 12 ani în care a făcut-o pe Șahtior o echipă de top în Ucraina”, scriu englezii despre el.

Mircea Lucescu a antrenat Corvinul Hunedoara, naționala României, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior, Zenit și naționala Turciei.