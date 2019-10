Trei autoturisme cautate in Cehia, depistate la controlul de frontiera

politisti frontiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, trei autoturisme marca Skoda Superb, care nu aveau dreptul de a parasi teritoriul U.E, fara acordul proprietarului de drept. In ziua de 29 septembrie a.c., in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, pentru a iesi din tara, trei cetateni ucraineni, cu varste cuprinse intre 32 si 44 de ani, care conduceau trei autoturisme marca Skoda Superb, inmatriculate in Cehia. Existand suspiciuni cu privire la situat ...