Trei barbați, suspectați ca au comis crima din Sectorul 4, au fost prinși de polițiști

Trei bărbați, suspecți în cazul crimei din sectorul 4 al Capitalei au fost prinși de polițiști joi seara. În noaptea de marți spre miercuri, un bărbat de 64 de ani a fost găsit mort în casă cu leziuni în zona capului. Bărbatul ar fi fost bătut până la moarte de foști chiriași. Surse din anchetă