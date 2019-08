Trei Barbati au fost arestati pentru trafic de droguri. Unul dintre ei a fost prins in flagrant cand vindea pliculete cu cannabis

cannabis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei barbati au fost arestati preventiv si un altul a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce politistii si procurorii DIICOT Craiova au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri. Unul dintre ei a fost prins in flagrant cand vindea pliculete cu cannabis. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, sub coordonarea unui procuror DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, au actionat pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in traficul de droguri, anunta Politia Romana. Astfel, politistii au prins in flagrant, in 1 august, la Craiova, un tanar de 19 ani, la scurt timp dupa ce pusese in vanzare 10 pliculet ...