Trei caini din Romania participa la operatiunile de salvare din Albania

La patru zile de la cutremurul istoric din Albania, speranţele pălesc pentru cei care aşteaptă veşti despre rudele aflate încă sub dărâmături, scrie observator.tv. Bilanţul a ajuns astăzi la 50 de morţi. Voluntari români şi câinii lor special instruiţi să intervină la dezastre participă la misiunile de salvare. Autorităţile au cerut ajutor internaţional pentru reconstrucţie.Două vedete internaţionale cu origini albaneze se implică pentru a-i ajuta pe sinistraţi.Salvatorii veniţi din toată lumea sapă fără oprire în munţii de moloz. Printre ei sunt şi voluntari români care participă la misiuni cu câini special antrenaţi.Labradorul Billy vine de la Bucureşti şi are peste 1.000 de ore de antrenament până acum pentru intervenţii la dezastre. Rolul lui este esenţial, se mişcă repede şi are acces în zone înguste unde oamenii nu pot intra.Alţi trei câini din România ajută la salvarea victimelor din Albania. Au fost adoptaţi de pe stradă de dresorii lor.Vlad Popescu, Clubul Câinilor Utilitari București: Toţi câinii implicaţi în căutare dau nişte indicaţii aproximative pe care colegii noştri pompieri trebuie să le urmeze.Şansele de a găsi supravieţuitori încep însă să scadă pe măsură ce timpul trece. În ultimele ore, cei mai mulţi dintre cei recuperaţi erau din păcate morţi.Sfâşietor este cazul unei mame care a fost găsită îmbrăţişându-şi gemenii de 2 ani şi fiul de 7. În Thumane, la nord de capitala Tirana, o familie de şase oameni a fost găsită sub dărâmături.Salvările au fost îngreunate şi de sutele de replici care s-au ţinut lanţ. Şi peste toate, noaptea trecută a plouat torenţial. Oamenii care trăiesc în corturi sau pe stradă au fost mutaţi în hoteluri. Mii de familii au nevoie de o casă nouă.Cântăreaţa Rita Ora, care are origini albaneze, a anunţat că va susţine financiar o familie să îşi refacă viaţa. Şi Bibi Rexa şi-a încurajat fanii să doneze.700 de clădiri au fost serios avariate în oraşul-port Durres şi alte 235 în capitala Tirana.Sursa foto: INFP