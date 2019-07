Trei cetateni straini, depistati ascunsi sub un autocar, de catre Garda de Coasta

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrători ai I.P.J. Constanța și I.J.J. Constanța, au descoperit, ascunşi sub un autocar, trei cetăţeni din Algeria, Palestina și Maroc, fără documente de călătorie, care intenţionau să ajungă în state din vestul Europei.Persoanele în cauză au fost predate autorităților de frontieră bulgare, în vederea continuării cercetărilor.În data de 01.07.2019, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrători ai I.P.J. Constanța și I.J.J. Constanța, au efectuat o acţiune comună în cadrul căreia au verificat un autocar, înmatriculat în România. Astfel, au fost descoperite ascunse, sub mijlocul de transport, trei persoane de sex masculin.În cadrul verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că cei trei sunt cetăţeni din Algeria, Palestina şi Maroc, cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani şi au declarat că s-au ascuns sub autocar cu intenția de a ajunge în state din vestul Europei.Totodată, şoferul autocarului a declarat că nu avea cunoștință despre existența celor trei bărbaţi ascunși sub mijlocul de transport pe care îl conducea.În cauză, poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.Totodată, au fost întreprinse demersurile necesare pentru punerea în aplicare a acordului de readmisie româno-bulgar, cei trei cetăţeni fiind predați autorităţilor bulgare, pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale.Sursă foto: Garda de Coastă