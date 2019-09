Trei condimente care au grija de sanatatea ta

Condimente google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dau o aroma deosebita mancarurilor, dar sunt si excelente pentru sanatate! Scortisoara, ghimbirul si oregano sunt condimentele care aduc cele mai multe beneficii organismului nostru, datorita substantelor pe care le contin. Scortisoara O singura lingurita cu scortisoara luata zilnic a--ju--ta la scaderea cu 30% a fac--torilor de risc care conduc la aparitia sindromului metabolic. Mai concret, scortisoara ajuta la scaderea glucozei, trigliceridelor, colesterolului LDL, chiar si in cazul pacientilor cu diabet zaharat de tip 2. Studiile arata ca acest condiment previne rezistenta la insulina, chiar si in cazul persoanelor care au o dieta bogata in fructoza. Scortisoara e cea mai bogata sursa de an--tio ...