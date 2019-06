Trei constanteni s-au ales cu dosare penale. Au condus sub influenta bauturilor alcoolice

La data de 27 iunie, în jurul orei 11.00, poliţişti din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au depistat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 226, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 27 iunie, în jurul orei 17.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Ovidiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 27 iunie, în jurul orei 22.45, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Agigea, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.